Сотрудники ДПС задержали водителя с более чем килограммом наркотиков

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На 111-м километре автодороги М4 «Дон» сотрудники ДПС задержали водителя, у которого обнаружили более килограмма наркотиков. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в бардачке у 24-летнего жителя Пензенской области обнаружили сверток с неким веществом общей массой более килограмма. Химический анализ показал, что это был мефедрон.

— Задержанный пояснил, что изъятый наркотик он забрал из тайника в лесополосе города Мытищи с целью перевозки в город Пенза, — добавила Петрова.

В настоящий момент задержанный находится под стражей.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.

В январе сообщалось, что сотрудника УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу уволили из-за подозрения в торговле наркотиками.