Наркоторговца с килограммом мефедрона задержали в Балашихе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, Балашиха, улица Орджоникидзе Карта всех событий

В подмосковной Балашихе полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в пятницу, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленника задержали ночью у жилых домов на улице Орджоникидзе. При виде правоохранителей он попытался убежать, но был остановлен. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом.

Последующая экспертиза показала, что это наркотик.

— Изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном, общей массой около килограмма, — заключила Петрова.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

До этого более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы. Задержанным оказался 28-летний москвич. При личном досмотре у него обнаружили 12 свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это кокаин общей массой 108,42 грамма.