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Более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы
Фото: Пресс-служба МВД

В центре столицы полиция задержала мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. При себе у него было свыше 100 граммов кокаина. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, задержанным оказался 28-летний москвич. При личном досмотре у него обнаружили 12 свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показал, что это кокаин общей массой 108,42 грамма.

— Со слов задержанного, свертки он хранил с целью последующего сбыта. Довести свой преступный умысел до конца гражданин не смог, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Попытка сбыта наркотического средства».

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.

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