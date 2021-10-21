Полиция изъяла 54 свертка с героином у наркоторговца на северо-востоке Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

На северо-востоке столицы правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 21 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Злоумышленника задержали во дворе жилого дома в районе Отрадное, в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

До этого правоохранители задержали наркодилера в Ленинском городском округе Подмосковья. В ходе отработки оперативной информации рядом с деревней Мисайлово силовики остановили автомобиль, за рулем которого был 30-летний мужчина. В машине находилось 27 свертков с темно-зеленым веществом. Последующая экспертиза показала, что это наркотики.

В начале октября силовики задержали в подмосковной Балашихе подозреваемого в хранении 700 граммов наркотиков. Уточняется, что им оказался 32-летний местный житель. В ходе осмотра его квартиры, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.