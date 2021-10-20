Более 10 килограммов гашиша изъяли у наркоторговца в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МВД по МО

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Мисайлово Карта всех событий

В Ленинском городском округе полицейские изъяли у наркоторговца свыше десяти килограммов гашиша. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе отработки оперативной информации рядом с деревней Мисайлово правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В машине находилось 27 свертков с темно-зеленым веществом. Последующая экспертиза показала, что это наркотики.

— Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области в одиннадцати исследуемых объектах находится наркотическое средство — гашиш, общим весом более десяти килограммов, — заключила Петрова.

Видео: Пресс-служба МВД по МО

В ходе допроса мужчина заявил, что машина принадлежит не ему, а мужу его сестры. В настоящее время он находится под стражей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В начале октября силовики задержали в подмосковной Балашихе подозреваемого в хранении 700 граммов наркотиков. Уточняется, что им оказался 32-летний местный житель. В ходе осмотра его квартиры, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.