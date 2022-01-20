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Полицейского в Подмосковье поймали на продаже наркотиков

Евгений Белоусов

Происшествия
Полицейского в Подмосковье поймали на продаже наркотиков
Фото: МВД
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ Карта всех событий

Сотрудника УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу уволили из-за подозрения в торговле наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, оперативники провели обыск в личном гараже и кабинете сотрудника. В ходе проверки они обнаружили весы со следами порошкообразного вещества. Оно же было и на найденных у него полиэтиленовых пакетах. Как показал химический анализ, это был мефедрон.

— Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, — заключила Петрова.

«Кокаиновое дело»

20 января Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Им назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от 13 до 18 лет.

В 2018 году в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб в посольстве РФ в Буэнос-Айресе были обнаружены 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками готовились к отправке в Москву. Тогда в качестве предполагаемого организатора наркоторговли называли бизнесмена Андрея Ковальчука. Впоследствии его задержали в Берлине.

Ковальчук вину не признал и до последнего утверждал, что ввозил из Южной Америки элитные сорта кофе и полудрагоценные камни, а с наркотиками никогда дел не имел.

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