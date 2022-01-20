Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии бизнесмена Ковальчука по «кокаиновому делу»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии бизнесмена Ковальчука по «кокаиновому делу»
Фото: Дорогомиловский суд

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Им назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от 13 до 18 лет. Об этом в четверг, 20 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По его словам, самый большой срок получил бизнесмен Андрей Ковальчук. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

Видео: Дорогомиловский суд

Еще три фигуранта «кокаинового дела» — Абянов, Калмыков и Худжамов — получили 17, 16 и 13 лет лишения свободы соответственно. Также им назначили штрафы от 900 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

«Кокаиновое дело»

В 2018 году в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб в посольстве РФ в Буэнос-Айресе были обнаружены 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками готовились к отправке в Москву. Тогда в качестве предполагаемого организатора наркоторговли называли бизнесмена Андрея Ковальчука. Впоследствии его задержали в Берлине.

Ковальчук вину не признал и до последнего утверждал, что ввозил из Южной Америки элитные сорта кофе и полудрагоценные камни, а с наркотиками никогда дел не имел.

Читайте также:
Аргентина Москва Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте