Deutsche Welle запретили вещание в России из-за мер против RT DE

Фото: Unsplash

Телерадиокомпания Deutsche Welle перестанет вещать в России из-за мер против телеканала RT DE в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в четверг, 3 февраля.

— В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер, — говорится в сообщении.

Так, будет закрыт корреспондентский пункт организации, также будут аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро DW. Кроме того, компания больше не сможет осуществлять спутниковое и иное вещание на территории страны.

При этом «компетентные» органы, как уточнили в ведомстве, рассмотрят вопрос о признании издания СМИ-иноагентом. Наконец, будет запущен процесс формирования списка официальных лиц из Германии, причастных к ограничению вещания RT DE, которым запретят въезд в Россию, отмечается на сайте МИД.

2 февраля сообщалось, что немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия лицензии. Телеканал, как уточняется, не получал соответствующего разрешения.

В связи с этим ведомство постановило прекратить вещание RT DE в прямом эфире на различных платформах. Заместитель главного редактора RT Анна Белкина пообещала, что RT DE Productions обжалует решение в суде.

RT DE, как утверждают на телеканале, имеет все права на вещание в Германии и других странах ЕС. Лицензия, как подчеркнули в пресс-службе, была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями.