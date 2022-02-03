В рамках IT-марафона «Вездекод» разыграют 1,5 миллиона рублей

Фото: pexels.com/Markus Spiske

Среди участников IT-марафона для разработчиков и дизайнеров «Вездекод» разыграют 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ВКонтакте.

Участников соревнования ждут задания разных форматов и уровней сложности в сферах дизайна и информационной безопасности. За выполнения задач начисляются баллы, по сумме которых и будет определен победитель.

В организации мероприятия примут участие образовательные учреждения, некоммерческие организации и IT-кластеры. Подать заявку на участие можно до 27 февраля, результаты объявят до 4 марта.

В прошлом году отборочные этапы конкурса прошли в Калининграде, Туле, Екатеринбурге и других городах России. Более тысячи участников боролись за призовой фонд размером в 1,4 миллиона рублей.

2 февраля стало известно, что около двух тысяч школьников столицы приняли участие в конкурсе видеоблогов на тему зимнего отдыха #ЗОЖигай!. Участники творческого состязания должны были снять на свежем воздухе видео об активностях, которые популярны зимой. При этом важно было уделить особое внимание технике безопасности.