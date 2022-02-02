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Около 2 тысяч школьников Москвы поучаствовали в конкурсе зимних видеоблогов

Полина Долганова

Город
Около 2 тысяч школьников Москвы поучаствовали в конкурсе зимних видеоблогов
Фото: Pexels

Около двух тысяч школьников столицы приняли участие в конкурсе видеоблогов на тему зимнего отдыха #ЗОЖигай!. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Уточняется, что участники творческого состязания должны были снять на свежем воздухе видео об активностях, которые популярны зимой. При этом важно было уделить особое внимание технике безопасности.

Многие участники подошли к процессу творчески и стилизовали свои материалы под выпуски новостей и репортажи, передает агентство городских новостей «Москва».

1 февраля в столице стартовала VII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования. Принять участие в ней могут ученики 10-х классов, обучающиеся в рамках проектов предпрофессионального образования. Для этого им необходимо было зарегистрироваться на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».

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