Московские старшеклассники примут участие в междисциплинарной олимпиаде

Фото: Департамент образования и науки Москвы

1 февраля в столице стартовала VII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования. Принять участие в ней могут ученики 10-х классов, которые обучаются в рамках проектов предпрофессионального образования. Для этого им необходимо было зарегистрироваться на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».

Олимпиада состоит из трех этапов. Отборочный прошел в дистанционном формате 1 февраля. Участники, которые успешно справятся с его заданиями, перейдут в следующий этап, где им 17 февраля будет предложено в режиме онлайн решить задачи с развернутым ответом.

17 марта состоится заключительный этап. Десятиклассникам необходимо будет выполнить междисциплинарные задания с использованием специального оборудования. Для нахождения верного ответа школьникам потребуется знание химии, физики, биологии, географии, информатики, математики и иностранных языков.

— Ежегодно Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования объединяет увлеченных десятиклассников в стремлении выйти за рамки привычных школьных предметов и проверить свои способности в решении нестандартных задач. Конвергентный подход в образовании мотивирует ребят применять знания из различных областей в реальных жизненных ситуациях, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы уже в седьмой раз. Ее цель — поддержка и повышение мотивации школьников к учебе, а главная особенность — конвергентность заданий, так как для их решения требуются не только знания школьных предметов, но и нестандартное мышление.