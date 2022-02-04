Столица заключила еще одно концессионное соглашение в сфере ЖКХ

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Москва заключила концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, инвестор возведет сооружения по извлечению азота и фосфора из сточных вод. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что соглашение продлится 27 лет. В первые два года инвестор построит указанные объекты, а после будет эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать их.

— Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска. А инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации, — заявил заммэра.

По словам Ефимова, такие практики широко используются в сфере ЖКХ во многих странах мира, например, в Соединенных Штатах. Однако в России такую технологию еще не применяли.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что для реализации проекта инвестор вложил 8,4 миллиарда рублей.

— Концессия будет реализована в рамках третьего этапа проводимой в настоящее время реконструкции Люберецких очистных сооружений, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

Концессия — это форма ГЧП, при которой частный бизнес обязуется создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать городу. Данный формат позволяет в равной степени учитывать интересы бизнеса и города, а также привлекать частные компетенции и современные технологии. В результате Москва получает функционирующий объект, а инвестор — доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, концессия дает возможность эффективно распределять риски между сторонами соглашения.

На данный момент объем заключенных столицей концессионных соглашений составляет 118 миллиардов рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения, образование.