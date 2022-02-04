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Агента украинской военной разведки приговорили к 12 годам колонии в Крыму

Михаил Алимов

Происшествия
Агента украинской военной разведки приговорили к 12 годам колонии в Крыму
Фото: СК РФ

Агент военной разведки Украины в Крыму получил 12 лет колонии. Завербованная им военнослужащая российской армии — восемь. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает ЦОС ФСБ.

— Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано, — сообщили в ведомстве.

Мужчину в марте 2020 года задержали сотрудники ФСБ за шпионскую деятельность. Он в интересах украинских властей привлек к сотрудничеству военнослужащую из числа МО РФ и получал от нее сведения. Россиянку в июле 2021 года приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой исполнения наказания на два года.

Отмечается, что Ширинга обвиняют в сборе, хранении и передаче ГУР МОУ информации о воинских частях Южного военного округа, расположенных в Крыму. Среди предоставляемых им сведений были и содержащие гостайну.

В ноябре сообщалось, что на территории Республики Крым действовал российский гражданин, завербованный спецслужбами Украины. Он проживал в Ялте и в 2017–2018 годах передавал секретные сведения иностранной разведке, однако его удалось разоблачить.

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