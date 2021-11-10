ФСБ разоблачила в Крыму украинского шпиона

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На территории Республики Крым действовал российский гражданин, завербованный спецслужбами Украины. Он проживал в Ялте и 2017–2018 годах передавал секретные сведения иностранной разведке, но теперь его удалось разоблачить. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

— ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности, — передает сообщение РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он арестован.

В августе ФСБ задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».