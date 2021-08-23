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Собиравшего данные о новейших образцах оружия украинца задержали в Туле

Полина Долганова

Происшествия
Собиравшего данные о новейших образцах оружия украинца задержали в Туле
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Туле украинца, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, гражданин Украины по заданию разведывательных служб искал сотрудников российской обороны из «числа секретоносителей».

Он предпринимал попытки найти вербовочные российские разработки и пытался получить сведения, охраняемые законом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему может грозить тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет, передает ТАСС.

До этого, в июле, сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. В ведомстве уточнили, что эстонского дипломата задержали в Санкт-Петербурге 6 июля. Сотрудники ФСБ пояснили, что к консулу примут меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

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