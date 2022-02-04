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Как изменится стоимость услуг банков, если их обяжут возвращать клиентам похищенную мошенниками сумму

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Финансы
Как изменится стоимость услуг банков, если их обяжут возвращать клиентам похищенную мошенниками сумму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Услуги финансовых организаций могут вырасти в цене в случае, если банки начнут возвращать деньги, украденные у их клиентов мошенниками. Однако в масштабах банков такие расходы будут маленькими, поэтому подорожание, скорее всего, будет небольшим. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака, комментируя соответствующее предложение Центробанка.

Он отметил, что в такой ситуации банки будут заинтересованы в том, чтобы не выплачивать деньги, переведенные их клиентами на счета мошенников.

— Фактически они будут вынуждены поставить жесткий контроль на пути всем этим схемам. Сейчас банки не очень в этом заинтересованы. В принципе, для клиентов это хорошо, так как их потери уменьшатся, — рассказал специалист.

Кульбака подчеркнул, что банки будут нести дополнительные расходы, которые могут привести к росту процентных ставок.

Точный размер убытков банков из-за необходимости возмещения украденных средств подсчитать сложно, заметил собеседник «ВМ».

— Скорее всего, расходы будут малозаметными в масштабах банков, и эти увеличения будут небольшими, поэтому я не думаю, что это приведет к какому-то сильному подорожанию. Все зависит от конкретных условий. Пока нет закона, нельзя сказать, как это повлияет на стоимость банковских услуг, — резюмировал специалист.

Центробанк предложил возвращать клиентам банков всю сумму, похищенную мошенниками. Предполагается, что возвращать средства будут и в тех случаях, когда мошенники представились сотрудниками банка.

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