Андрей Бочкарев оценил готовность еще одного участка ЮВХ

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Россия, Москва, Юго-Восточная хорда Карта всех событий

Готовность участка скоростного диаметра (ЮВХ-8) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) оценивается в 57 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что сейчас специалисты возводят четыре путепровода на магистрали. При этом строительство путепровода через реку Городню завершилось на 95 процентов.

— В настоящее время ведутся работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и бетонированию защитного слоя, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что строители уже закончили монтаж балок пролетного строения путепровода через Котляковский ручей.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов добавил, что на участке скоростного диаметра также планируется возвести четыре подземных пешеходных перехода недалеко от улицы Бехтерева.

— Первый из них уже полностью построен, ведутся пусконаладочные работы, во втором ведутся работы по устройству лифтового павильона, третий и четвертый переходы активно строятся, — говорится в сообщении.

Хордовое кольцо Москвы

Столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.