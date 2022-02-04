Попасть в черный список: надо ли лишать новичков водительских прав за три ДТП

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Предложение о том, что водителя-новичка нужно лишать водительских прав за участие в трех или более ДТП, не имеет смысла. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя инициативу первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова.

По словам Славнова, избежать попадания в мелкие ДТП в первые несколько лет езды за рулем крайне сложно. Например, новички часто наносят автомобилю незначительный ущерб во время парковки. Гораздо более серьезную опасность на дорогах представляют водители, систематически и масштабно нарушающие ПДД, пояснил он. Важно брать под контроль именно таких автовладельцев — независимо от их стажа вождения.

— К этой инициативе я отношусь негативно. На первой машине у водителя, скорее всего, будут случаться аварии. Где-то он зацепится, где-то — сделает царапину во время парковки. Не нужно лишать новичка прав, если он подтвердил свою квалификацию. А вот если водитель систематически нарушает ПДД и у него в год по 20–30 штрафов, как у некоторых блогеров, тогда можно смело лишать его прав. Он асоциальный водитель, — заявил Славнов.

Водителю, регулярно попадающему в ДТП, придется заплатить за страховку повышенную сумму, добавил собеседник «ВМ».

— Если водитель попал в ДТП несколько раз за год, то в следующем году страховка обойдется ему дороже. Если компания не выдаст новичку страховку, он не выйдет на дорогу общего пользования. Страховая компания самостоятельно регулирует, после каких ДТП можно включить водителя в черный список, а после каких — нет, — отметил специалист.