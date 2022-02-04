Столтенберга назначили новым главой Центробанка Норвегии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой ЦБ Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в пятницу, 4 февраля.

— Йенс Столтенберг сегодня назначен премьер-министром и управляющим исполнительного совета Норвежского банка сроком на шесть лет. Ида Уолден Бач была назначена временным управляющим Центрального банка с 1 марта 2022 года до прихода Столтенберга, — говорится в сообщении.

Кандидатура Столтенберга является подходящей из-за сочетания финансового образования и понимания общества, подчеркнула глава Минфина Трюгве Слагсволда Ведум. Он, как уточняется, окончил экономический факультет Университета Осло и построил успешную карьеру в норвежской политике, в том числе в качестве лидера Лейбористской партии, премьер-министра и министра финансов.

Столтенберг уйдет с поста генсека в конце сентября 2022 года. Нынешний глава регулятора Ойстейн Олсен попросил уйти в отставку со своей должности 1 марта, отмечается на сайте правительства Норвегии.