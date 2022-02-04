На Украине демонтировали памятник русскому полководцу Суворову

Фото: YouTube / ІРТ Полтава

Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтаве. Об этом сообщает региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Олег Пустовгар в пятницу, 4 февраля.

— Для нас как для страны, противостоящей российской агрессии, это не просто вопрос символов, а принципиально важный исторический вопрос. Суворов входит в пантеон героев СССР, ныне путинской России, ранее — Российской империи, — рассказал деятель.

Украина обладает и собственными историческими героями, убежден он. Суворова, по его мнению, невозможно прославлять в Полтаве.

Памятник полководцу создал скульптор-любитель в 1974 году. Он стоял во дворе киевского военного лицея имени Богуна, однако в 2019-м его отправили в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации.

По мнению председателя УИНП Антона Дробовича, скульптура Суворова не является памятником истории, искусства или культуры. Монумент был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной независимости, приводит слова Дробовича издание «Полтавщина».