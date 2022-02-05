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США восстановят исключения из санкций в отношении Ирана

Виктория Храменкова

В мире
США восстановят исключения из санкций в отношении Ирана
Фото: flickr.com / eric lynch

США восстановят ранее отмененные исключения из санкций, которые касаются ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки.

— Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу ядерного нераспространения, — передает РИА Новости слова представителя американского дипведомства.

Помимо этого он отметил, что Вашингтон рассматривает этот шаг, как необходимую меру.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписал всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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