Врач рассказала, когда можно будет не измерять уровень антител к коронавирусу

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Когда коронавирус станет сезонным заболеванием, тогда не будет необходимости измерять уровень антител к нему. Об этом в субботу, 5 февраля, заявила главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

— Да, безусловно, но это не связано напрямую с «омикроном». И мы очень рассчитываем, что [отношения с] COVID-19 и в виде «омикрона», и [в виде] всех других возможных вариантов, а они все равно будут, будут выглядеть точно также, как и взаимоотношения с гриппом - то есть прививаться нужно ежегодно, так как штаммы разные, — ответила она ТАСС на соответствующий вопрос.

По ее словам, необходимость теста на антитела зависит от количества вакцинированных или переболевших людей. Специалисты не могут назвать точную дату превращения COVID-19 в сезонное заболевание, однако Лысенко уверена, что в дальнейшем человечество «уживется» с этим вирусом, как и с остальными. Важным фактором является вакцинация.

— Вакцинация в том режиме, в котором сейчас она предложена, абсолютно эффективна и в дальнейшем мы очень рассчитываем, что необходимость вакцинации будет увеличиваться до года. Но это дело достаточно отдаленного периода, — сообщила она.

При этом никакой тревоги относительно новых штаммов быть не должно. Хоть вирус и недостаточно изучен, но при вакцинации, а затем и ревакцинации все должно быть хорошо.

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими.