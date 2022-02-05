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В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России пик заболеваемости коронавирусной инфекции может наступить в середине февраля. В этот период суточные показатели выявленных случаев COVID-19 будут очень высокими.

Также Пшеничная подчеркнула, что штамм «омикрон» уже добрался почти до всех российских регионов.

— Резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах, — передает РИА Новости слова эксперта.

3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ», что в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

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Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.

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