«Вирус не остановится»: вирусолог дал прогноз по развитию пандемии после «омикрона»

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В случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычным ОРВИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

— Если следующий штамм будет на основе «омикрона», это будет не так плохо, потому что к нему выработался у огромного количества людей иммунитет, у многих есть иммунитет к предыдущим штаммам от вакцинации или болезни, — рассказал специалист.

По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится. Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и более опасный, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, отметил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год. В этом смысле небольшое беспокойство вызывает подвид «омикрона» BA.2.

— Он все-таки немного другой, но тоже пока не видно, чтобы им заражались те, кто недавно переболел BA.1. Поэтому пока можно считать, что если вы переболели «омикроном», то на ближайшее время можно расслабиться, «омикрон» в ближайшие месяцы не грозит. А через полгода не исключено, что этот штамм просто исчезнет, — заключил Скулачев.