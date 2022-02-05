Жители Миннеаполиса опасаются беспорядков после убийства полицейским афроамериканца

Фото: pixabay.com / F. Muhammad

В американском городе Миннеаполис полицейский Марк Хэннеман во время задержания застрелил 22-летнего афроамериканца. Теперь в городе опасаются повторения беспорядков, последовавших за убийством Джорджа Флойда. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что правоохранители действовали в установленных законом рамках: имели при себе ордер и шли на задержание по делу об убийстве. Погибший Амир Локк спросонья схватился за лежащий рядом пистолет, из-за чего полицейский среагировал соответственно. Мужчину отстранили от службы до конца расследования дела.

Горожане опасаются повторения ситуации с Джорджем Флойдом, задушенным полицейским. История произошла в 2020 году в том же городе и вызвала массовые всплески насилия, породив движение Black Lives Matter (BLM), сообщает канал.