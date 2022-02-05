Народный календарь. Чего нельзя делать 6 февраля, в День святой Ксении Петербургской
6 февраля Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню, в миру Евсению. В народном календаре эту дату назвали Ксения, Аксиньин день, Ксения (Аксинья)-полузимница, Аксинья-полухлебница, полузимница.
Для этой даты существуют определенные запреты. В День святой Ксении Петербургской нельзя:
— завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать;
— перестилать постель, иначе заболеете;
— стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог;
6 февраля можно назвать по-настоящему судьбоносным. В древней Руси вся семья собиралась за семейным столом и родные обсуждали планы на будущее. В этот вечер было принято прощать друг другу все обиды. Старались начать жизнь с чистого листа.
Приметы погоды:
Какая Аксинья, такая и весна.
Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.
Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.
Облака видны на светлом небе — к хорошей погоде.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.