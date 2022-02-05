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Народный календарь. Чего нельзя делать 6 февраля, в День святой Ксении Петербургской

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 6 февраля, в День святой Ксении Петербургской
Фото: Unsplash

6 февраля Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню, в миру Евсению. В народном календаре эту дату назвали Ксения, Аксиньин день, Ксения (Аксинья)-полузимница, Аксинья-полухлебница, полузимница.

Для этой даты существуют определенные запреты. В День святой Ксении Петербургской нельзя:

— завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать;

— перестилать постель, иначе заболеете;

— стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог;

6 февраля можно назвать по-настоящему судьбоносным. В древней Руси вся семья собиралась за семейным столом и родные обсуждали планы на будущее. В этот вечер было принято прощать друг другу все обиды. Старались начать жизнь с чистого листа.

Приметы погоды:

Какая Аксинья, такая и весна.

Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.

Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Облака видны на светлом небе — к хорошей погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

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Именины отмечают: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.

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