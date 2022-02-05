Волна тепла: метеоролог рассказала, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Начиная с понедельника, 7 февраля, в Москве установится плюсовая температура. Однако ко второй половине месяца в столице снова похолодает. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что на второй неделе февраля москвичей ждет потепление.

— Фон температуры будет повышаться, потому что погоду будет определять очередной атлантический циклон. Поэтому мы ждем, что на следующей неделе в столичный регион придет оттепельная погода, — спрогнозировала Позднякова.

По ее словам, в понедельник атмосферное давление начнет постепенно понижаться, погода будет облачной, местами — небольшой снег. Ночь станет гораздо теплее: минус 5–12 градусов, по области — до минус 10 градусов. Дневная температура приблизится к плюсовой.

В последующие дни погода в столице будет более снежной, подчеркнула собеседница «ВМ».

— За восьмое число может выпасть два–четыре миллиметра осадков. Ночная температура довольно высокая: минус 1–3 градуса. Только в центре температура может быть положительная. Дневная температура останется на таком же уровне, и в последующие дни у нас временами ожидается небольшой снежок, 9-го и 10-го числа, — рассказала метеоролог.

В течение всех суток 9 и 10 февраля температура останется без изменений: от минус 4 до 1 градуса тепла, отметила специалист. Из-за оттепели снежный покров может оседать, при этом один самый теплый день на неделе выделить сложно: 7, 8 и 9 февраля температура будет примерно одинаковой, подчеркнула собеседница «ВМ».

Оттепель в городе долго не продержится, отметила Позднякова.

— Температура однозначно начнет понижаться, и мы считаем, что где-то в середине месяца она будет отрицательной. Насколько долго этот период устойчиво отрицательной температуры продлится, пока сказать сложно. Возможно, после 15-го числа будет еще одна волна относительно теплой погоды, — предположила специалист.

Метеоролог отметила, что, по предварительным прогнозам, температурный режим февраля будет выше климатической нормы. Окажется ли месяц таким же теплым, как ушедший январь, показатели которого почти на четыре градуса были выше климатической нормы, пока сказать сложно, заключила собеседница «ВМ».