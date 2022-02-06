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Пластический хирург рассказала, помогают ли тейпы избавиться от морщин

Павел Гриднев

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Общество
Пластический хирург рассказала, помогают ли тейпы избавиться от морщин
Фото: pixabay.com

Приклеивание тейпов — клейких полосок из ткани с внутренним гипоаллергенным клеевым слоем — приводит к распределению лимфотока, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции крови, однако в полной мере не помогает избавиться от морщин, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Лия Гавашели.

По ее словам, тейпы, в отличие от ботулотоксина, не воздействуют на саму мышцу, а мимические морщины возникают в первую очередь из-за работы определенных мышц лица.

— Что же касается мелких морщинок, которые являются следствием увядания кожи при мелкоморщинистом типе старения, то и здесь тейпы не решают основной задачи — качественного увлажнения кожи, — сказала Лия Гвашели.

В то же время, по словам специалиста, у тейпирования есть ряд неоспоримых плюсов:

— Можно сказать, что тейпирование улучшает тонус кожи и в каком-то плане профилактирует гипертонус мышц, отвечающих за мимику лица, что способствует нормальному функционированию мышцы. Отсюда можно сделать вывод, что задача тейпирования — гармонизация мышечной активности. Поэтому применять их лучше в качестве профилактики, а не борьбы с уже наметившимися морщинами.

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