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«Я просто работал»: Аверин рассказал, как пережил смерть матери

Полина Долганова

Общество
«Я просто работал»: Аверин рассказал, как пережил смерть матери
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский актер Максим Аверин рассказал, что пережить смерть матери ему помогла работа.

По его словам, несмотря на то что его мать ушла из жизни в 2017 году, он до сих пор не смог смириться с этим горем.

Момент потери близкого человека артист сравнил с падением Берлинской стены. Он добавил, что уже на следующий день после смерти матери вышел на съемки. Именно это спасло его от ужасной депрессии.

— Я просто работал — много работал, директор меня загрузил по полной… В чем мой плюс: у меня никогда не бывает депрессии. Потому что у меня есть возможность сублимации… Я выхожу на сцену и отпускаю чувства, — признался актер в разговоре с «Аргументами и фактами».

Недавно актер Максим Аверин рассказал о своих жизненных принципах и об отношении к происходящему вокруг. По словам актера, он не привык жаловаться и страдать. Аверин отметил, что ему интересны новые проекты, съемки, роли и он не любит сидеть на одном месте. По его словам, нужно использовать каждый шанс, тогда все будет получаться.

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