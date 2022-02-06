«Мы разные люди»: дочь Началовой попросила не сравнивать ее со звездной матерью

Фото: instagram.com/evgeny_aldonin

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина попросила общественность не сравнивать ее с мамой.

По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.

Накануне девушка исполнила песню своей матери «Герой не моего романа». Поклонники тут же отметили сходство голосов мамы и дочки.

— Хочу напоминать, что мы — так или иначе разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была, — поделилась девушка в эфире телеканала НТВ.

В настоящее время Вера активно развивается в творческой сфере. Девочка пишет стихотворения, играет в театре и пробует себя в музыке.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Ее отец спустя два года рассказал о последних днях жизни артистки и о том, как его внучка переживала смерть матери.