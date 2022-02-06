Мстительницы и хищницы: сексолог рассказал, какие женщины обычно изменяют

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Чтобы создать семейную идиллию, нужно приложить немало усилий. И если поначалу на пике романтики может казаться, что все идеально, со временем наступает рутина. Прежняя страсть утихает, и женщины могут начать поглядывать на других мужчин. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, какие типы женщин обычно изменяют своим партнерам.

Он подчеркнул, что чаще всего к адюльтеру подталкивает поиск новых впечатлений или отношений. Причем, по словам специалиста, мужчины более тяготеют к первой модели поведения, а женщины — ко второй.

Первое место в его классификации занимают «замужние без мужа». Если муж есть только формально, если он не принимает никакого участия в жизни супруги, это может привести к изменам.

— Это может быть сниженный эмоциональный интеллект или же смещенные приоритеты на карьеру или же внимания хватает, но на других, — отмечает сексолог.

В таком случае, полагает он, женщина начинает искать другого мужчину, чтобы тот смог подарить ей нужную эмоциональную и сексуальную связь.

Следующей моделью поведения Кульгавчук называет «искательниц приключений». Для таких женщин одного мужчины, даже если он представляет собой интересную и творческую личность, недостаточно. Эти женщины ищут себе все больше таких же интересных партнеров.

— Напоминает яркую бабочку, которая садится с цветка на цветок, — рассказал эксперт.

Измена может быть не только поиском нового, но и своеобразным способом мести партнеру. Женщин, которые адюльтером стремятся за что-нибудь отомстить своему мужчине, сексолог называет «неуловимыми мстительницами». Однако, подчеркивает он, обычно такая месть не приносит удовлетворения, а сама женщина начинает сожалеть о содеянном.

Наконец, есть женщины, использующие секс максимально практично. Они не ищут эмоций, близости или впечатлений. Для них секс — способ манипулировать и добиваться своих целей. Таких женщин эксперт назвал «хищницами». Нередко такие женщины при помощи измен помогают продвигаться себе или своему мужу по карьерной лестнице.

— Они могут выглядеть и как роковые женщины, и как тихие зайки с волчьими намерениями, — цитирует его Пятый канал.

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