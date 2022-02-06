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Главархив рассказал об истории Красносельской улицы

Евгений Белоусов

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Главархив рассказал об истории Красносельской улицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица Карта всех событий

Красносельская и Краснопрудная улицы, а также Комсомольская площадь (бывшая Каланчевская) когда-то выглядели совсем не так, как сейчас. Там, где сейчас находится Краснопрудная улица, в XV веке проходил Стромынский тракт — один из старейших сухопутных путей из Москвы в Нижний Новгород. Так, Главархив рассказал об истории улицы.

Известно, что дорога шла вдоль Красного пруда, по его водам во время народных гуляний любил кататься на ботике Петр I. Название водоема и легло в основу топонима.

Водоем занимал территорию, почти равную Красной площади. Его засыпали постепенно — с 1901 по 1910 год. Местность между современными Ярославским вокзалом, Верхней Красносельской улицей и Большим Краснопрудным тупиком стали использовать под склады, а затем здесь стали открываться производства.

Одними из первых, кто начал строительство предприятия, были фабриканты Абрикосовы. Они купили на Малой Красносельской улице четыре гектара земли и в 1879 году заложили цеха карамельно-кондитерской фабрики. Фабрика открылась через шесть лет после этого.

В 1890–1900-е годы фабрика выпускала конфеты, пастилу, бисквиты, карамель и шоколад, а на производстве трудились почти две тысячи человек. Но после Октябрьской революции владельцы фабрики вместе с сырьем и кассой вынуждены были уехать за границу. Предприятие остановилось на несколько лет.

Возродилась фабрика лишь в 1922 году, тогда ей дали имя большевика Петра Бабаева. А карамельный цех фабрики восстановили только в 1944 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив рассказал о жизни и работе купца Алексея Бахрушина. Он был заядлым коллекционером и истинным почитателем театра. Мужчина любил посещать Большой и Малый театры, а позже стал актером в Перловском театральном кружке. Помимо этого, он основал Театральный музей, который по сей день носит его имя.

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