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Новый набор в бесплатную школу нянь «Бабушка и дедушка на час» стартовал в Москве

Михаил Алимов

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Новый набор в бесплатную школу нянь «Бабушка и дедушка на час» стартовал в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В столице начался новый набор учеников нового сезона бесплатной школы нянь «Бабушка и дедушка на час». Он проводится в специализированном центре занятости «Моя карьера» с 14 февраля. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

— Спрос на высококвалифицированных нянь постоянно растет. Сегодня это одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Образовательный проект «Бабушка и дедушка на час» не только содействует получению специальности и успешном трудоустройстве, но и предоставляет московским семьям надежного помощника. Выпускники школы обладают полным спектром знаний и навыков, необходимых для ухода за детьми разных возрастов, — рассказала она.

Программа рассчитана на четыре недели. Ученики будут выполнять практические задания, слушать лекции и работать в группах. Партнером школы стало Российское общество «Знание», которое поможет выпускникам проекта поучаствовать в авторских курсах по подготовке детей к школе и кибербезопасности.

Занятия будут проходить в смешанном формате — очные встречи проводятся три раза в неделю. Нужно подойти с 10:00 до 18:00 часов в центр «Моя карьера» по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Перед посещением необходимо пройти регистрацию на обучение, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре столичные родители перечислили требования к няне, которую они бы взяли для ухода за собственным ребенком. Так, 30 процентов семей выбирали их по росту, параметрам одежды и телосложению. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации агентств по подбору домашнего персонала и сервиса «Бабушка на час».

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