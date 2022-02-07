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Народный календарь. Что поможет исполнить заветное желание 8 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что поможет исполнить заветное желание 8 февраля
Фото: https://pixabay.com 

В народном месяцеслове дату назвали Федоров день, Федор Студит, Федор поминальник, Федор застольник, Гороховый день, перелом зимы. Православная церковь 8 февраля почитает память Феодора Студита — византийского церковного деятеля.

В этот день на сучьях сухой осины делали завязки и загадывали заветное желание. Верили, что это поможет ему исполниться в ближайшее время.

Ещё 8 февраля называли «гороховым». Для именинника дня варили гороховую кашу, отведав которую он набирался сил на весь будущий год. Сухой горох варили с кореньями и добавляли немного масла. Как только он сварится, его нужно откинуть на сито и протереть, чтобы получилось пюре. В полученную массу можно добавить немного бульона.

Приметы погоды:

Если с утра поет синица, то скоро похолодает.

Самовар сильно гудит — к холодам.

У луны бледный цвет — к снегопаду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что поможет исполнить заветное желание 8 февраля

Именины отмечают: Аркадий, Берта, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Ирма, Климент, Мария, Павел, Петр, Семен, Федор.

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