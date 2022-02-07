Названы способы быстро продать машину

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Трейд-ин — хороший вариант для автовладельца, который желает быстро избавиться от старой машины в обмен на новую. В других случаях можно воспользоваться услугами дилеров, которые приобретают подержанные автомобили для перепродажи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Эксперт отметил, что услуга трейд-ин поможет сэкономить время при смене автомобиля.

— Все зависит от того, хотите ли вы купить другой автомобиль. Если хотите, то можете сдать машину в трейд-ин дилеру и получить какие-то преференции. Цену нового автомобиля можно скорректировать за счет сдачи старого автомобиля в трейд-ин, это распространенная практика, — подчеркнул специалист.

Как заметил Бревдо, сильно выиграть в деньгах в таком случае не получится: полученную машину дилер должен продать и получить с этого прибыль, поэтому цена покупки у дилера будет занижена.

При самостоятельной продаже машину получится продать за большие деньги, однако в этом случае будет и больше забот, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если бы вы продавали ее на свободном рынке сами, то продали бы по более высокой цене. Но это вопрос удобства: многие просто боятся продавать машину, не понимают, как это правильно делать, считают, что их могут облапошить. И предпочитают, чтобы за них это делал кто-то более смышленый. Дилеры в этом плане достаточно смышленые, — рассказал специалист.

Если человек не хочет покупать новую машину, то он может также отдать ее дилеру, отметил Бревдо.

— Дилеры охотно берут подержанные машины. Они будут ее уже продавать сами, а вы получите на руки деньги. Очень часто бывает, что, когда человек ставит продаваться машину на сайте объявлений, ему начинают названивать дилеры с предложением купить ее. Они часто говорят, что готовы прямо за эту же цену купить, которую хочет человек, но это лукавство, потому что по факту цена будет ниже. Но такой способ тоже есть, — рассказал специалист.

Он заметил, что многие организации готовы выкупить машину, если она в нормальном состоянии и не имеет проблем с документами. Многие даже готовы приобрести автомобиль не в самом хорошем состоянии, но за меньшую цену.

Бревдо подчеркнул: если продавать технически исправную машину на специализированных сайтах, она может быстро найти нового владельца.

— Если машина будет стоящая, то, может быть, даже по цене выше рынка уйдет, потому что сейчас дефицит хороших машин: продается в основном битое перекрашенное барахло. Сейчас люди стараются не избавляться от старых машин, так как новые стоят каких-то несусветных денег, — уверен собеседник «ВМ».

При самостоятельной продаже можно не указывать какие-то недостатки в тексте, однако о них стоит упомянуть при личном разговоре, отметил эксперт. Перед созданием объявления человеку при необходимости лучше проконсультироваться с людьми, которые уже имеют опыт в продаже личного автомобиля, заключил Бревдо.