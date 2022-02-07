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«Она пошлая»: экс-вратарь сборной России Малафеев рассказал об отношениях с Айзой

Анна Михалюк

Общество
«Она пошлая»: экс-вратарь сборной России Малафеев рассказал об отношениях с Айзой
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Футболист, экс-игрок сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал о том, как складывались после проекта его отношения с Айзой.

О романе женатого спортсмена с Instagram-блогером Айзой заговорили летом во время проекта «Звезды в Африке», в котором они принимали участие. Во время съемок шоу участники поддерживали теплые дружеские отношения, однако у многих зрителей закрались подозрения, что между Малафеевым и Айзой могли зародиться чувства.

— Есть люди, которые по духу подходят друг другу. Она, кстати, тоже пошлая. Нашлись темы. Мы просто общались, и все. Я сложно представляю отношения на проекте или после него. Тем более, я был в статусе «не свободен». И я понимал, что вокруг камеры, тебя увидит вся страна, — сказал Малафеев в интервью для Youtube-канала FameTime TV.

Он рассказал, что виделся с Айзой после шоу всего один раз — на презентации первой серии проекта. Сейчас они отношения не поддерживают несмотря на то, что Малафеев сейчас свободен.

— Если бы у меня был интерес, то он бы продолжился и сейчас, — сказал футболист.

В ноябре 2021 года Вячеслав в своем Instagram рассказал о том, что разводится со своей супругой Екатериной. В браке родился сын Алекс.

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