Около 375 миллионов рублей сэкономили пассажиры метро благодаря акции «Время ранних»

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Пассажиры столичной подземки за время действия акции «Время ранних» суммарно сэкономили уже около 375 миллионов рублей. Ею воспользовались почти 100 тысяч человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Число пассажиров на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро в часы пик снизилось на 18 процентов на некоторых станциях благодаря акции «Время ранних». Почти 6 тысяч пассажиров изменили свое транспортное поведение: стали ездить либо немного раньше самого основного часа пик, либо несколько позже, — передает сообщение главы ведомства Максима Ликсутова его Telegram-канал.

До этого сообщалось, что акцию «Время ранних», которая позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена экономить до 50 процентов на оплате утренних поездок, продлили в Москве до 31 марта 2022 года. Она позволила распределить потоки пассажиров и разгрузить вышеуказанные линии в часы пик.

Кроме того, акцию по выравниванию тарифа «До вокзала» на Казанском направлении МЖД также продлили на квартал. Она стимулирует жителей Московской области не пересаживаться на станции «Выхино», а переходить ближе к ЦАО города.