Около 375 миллионов рублей сэкономили пассажиры метро благодаря акции «Время ранних»
Пассажиры столичной подземки за время действия акции «Время ранних» суммарно сэкономили уже около 375 миллионов рублей. Ею воспользовались почти 100 тысяч человек. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Число пассажиров на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро в часы пик снизилось на 18 процентов на некоторых станциях благодаря акции «Время ранних». Почти 6 тысяч пассажиров изменили свое транспортное поведение: стали ездить либо немного раньше самого основного часа пик, либо несколько позже, — передает сообщение главы ведомства Максима Ликсутова его Telegram-канал.
До этого сообщалось, что акцию «Время ранних», которая позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена экономить до 50 процентов на оплате утренних поездок, продлили в Москве до 31 марта 2022 года. Она позволила распределить потоки пассажиров и разгрузить вышеуказанные линии в часы пик.
Кроме того, акцию по выравниванию тарифа «До вокзала» на Казанском направлении МЖД также продлили на квартал. Она стимулирует жителей Московской области не пересаживаться на станции «Выхино», а переходить ближе к ЦАО города.