Стало известно о просьбе Украины к США по размещению дивизионов THAAD

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Украина обратилась к США с просьбой разместить ряд дивизионов противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 7 февраля.

— Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до тысячи километров, — приводит слова собеседника ТАСС.