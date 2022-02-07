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Стало известно о просьбе Украины к США по размещению дивизионов THAAD

Иван Юминов

В мире
Стало известно о просьбе Украины к США по размещению дивизионов THAAD
Фото: public domain

Украина обратилась к США с просьбой разместить ряд дивизионов противоракетных комплексов THAAD под Харьковом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 7 февраля.

— Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до тысячи километров, — приводит слова собеседника ТАСС.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.

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