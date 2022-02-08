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Массажист раскрыл простой способ быстро избавиться от головной боли

Дарья Муромская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Массажист раскрыл простой способ быстро избавиться от головной боли
Фото: depositphotos

Головная боль может застать любого человека в самом неожиданном месте, будь то театр, кино или офис. Одним из самых эффективных методов для снятия головной боли является точечный массаж. Под ним подразумевается особая техника, которая помогает бороться с острыми неприятными ощущениями, вызванными головной болью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал массажист Владимир Яременко.

— Массаж помогает успокоить нервную систему и распрощаться с негативными мыслями. Точечные надавливания ускоряют процесс циркуляции крови, что способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее. Более 100 точек располагается на голове, лице, руках и стопах. Если в течение 4–6 минут массировать их, то это поможет устранить болевые ощущения в голове и снять зажимы в области шеи, — рассказал специалист.

Яременко отметил, что существует несколько ключевых активных точек, массируя которые, можно самостоятельно справиться с острой болью.

Так, начать самомассаж можно с зоны головы и шеи. Там находятся точки бай-хуэй, фэн-чи и фэн-фу.

— Бай-хуэй: проведите в мыслях линии, которые соединяют кончики ушей, середину лба и макушку. Точка будет находиться на пересечении этих линий. Если массировать эту точку, нормализуется кровяное снабжение мягких головных тканей. Фэн-чи располагается чуть выше начала волосяного покрова, в обеих сторонах от средней линии шеи. Это одна из важнейших зон. Воздействие на нее помогает расслабить мышцы, находящиеся на затылке. Фэн-фу — находится на линии позвоночника, в углублении около основания шеи. Точка соприкасается с сосудами, которые снабжают кровью мозг, — поделился массажист.

Также существуют точки на лице. Их тоже три. Инь-тан — ее легко отыскать на небольшой впадинке между бровями. Массирование этой точки помогает обрести ясность ума и избавиться от усталости и головной боли. Цуань-чжу находится у основания бровей. Позволяет уменьшить боли и распрощаться с заложенностью носа. Цзин-мин располагается в двух миллиметрах от уголков глаз. Воздействие на эти точки обязательно поможет при переутомлении и ощущении тяжести, отметил Яременко.

Можно попробовать убрать головную боль, массируя точки на руках. Так, соединив указательный и большой пальцы, можно отыскать универсальную точку хэ-гу. Она будет находиться наверху появившегося бугорка. Ее массирование избавит от болей, которые были вызваны тяжелыми стрессами. Сжав руку в кулак, можно сделать массаж точки хоу-си. Она находится на складке у мизинца и будет той самой зоной, которую нужно массировать. Благодаря тому что точка связана с головой и шеей, массаж поможет при болях в зоне воротника и затылка. А точка лао-гун будет находиться под ногтем среднего пальца. Массаж точки помогает при болях, связанных с нервной системой.

Еще одна точка находится на стопах. Нэй-тин располагается между вторым и третьим пальцами стопы, там, где заканчиваются плюсневые кости. Зона связана с ножным каналом желудка, а он в свою очередь проходит и по лицу. Массаж зоны позволяет избавиться от головной, а также от зубной боли.

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