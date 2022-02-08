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Как подготовиться к дальней поездке на машине: советы автоэксперта

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как подготовиться к дальней поездке на машине: советы автоэксперта
Фото: Pexels

Перед отправлением в продолжительное путешествие на машине необходимо не только проверить ее техническое состояние, но и взять с собой предметы, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях: в частности, буксировочный трос и зарядное устройство для телефона. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По его словам, в дальней поездке необходимо вовремя совершать остановки для отдыха. Кроме того, лучше минимизировать езду в темное время суток.

— Не стоит совершать никакие подвиги: можно ехать и 12, и 14 часов, но это все вызывает очень сильное утомление и может плохо кончиться. Еще многие любят ездить в темноте. Я категорический противник этого, хоть и понимаю, что сейчас дни короткие все еще и нескоро станут длинными. Тем не менее желательно именно в светлое время суток ехать, а уже когда стемнеет, можно перекусить, остановиться и т. д., — рекомендовал собеседник «ВМ».

Эксперт заметил, что при путешествиях в зимний период в багажнике автомобиля обязательно должны быть теплые вещи. Это поможет водителю не замерзнуть, если машина сломается вдали от цивилизации.

В любую поездку обязательно нужно брать автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона, посоветовал Колодочкин.

— Сегодня самый основной инструмент на все случаи жизни — телефон, и не только для водителей. Если произойдет какая-то неприятность, то звонить вы будете постоянно. Частые звонки могут посадить батарею быстрее, чем хотелось бы. Так что лучше, если зарядное устройство лежит все время в бардачке и пусть ни разу не понадобится, но будет в машине, — уверен автоэксперт.

Специалист обратил внимание, что в дальнюю поездку желательно взять канистру с бензином. На большинстве известных трасс с топливом особых проблем нет, однако бывают места, в которых есть проблемы с бензином.

Перед длительной поездкой автовладельцам стоит положить в машину буксировочный трос, рекомендовал собеседник «ВМ».

— Причем не легковой, а именно грузовой. Легковые — барахло, они абсолютно ничего не выдерживают и годятся только для идеальной эксплуатации на ровном асфальте и чтобы тащить без рывков. Если же машина где-то завязла и ее надо дернуть, то тут и крюки ломаются, и сами тросы рвутся. Грузовой стоит несколько дороже, но он точно никогда подведет, — рассказал собеседник «ВМ».

Путешествие на большое расстояние — повод проверить техническое состояние машины, отметил Колодочкин.

— Нужно четко следовать тому, что написано в сервисной книжке: если вас зовут на ТО, значит, надо ехать. Если вы собрались в дальнюю поездку, а ТО близится, то имеет смысл сначала съездить на ТО, а потом уже отправляться дальше. Пусть вам проверят все ремни, колодки тормозные и т. д. А дальше вы спокойно поедете с нормальным маслом и антифризом, — заключил специалист.

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