Врач Малиновская объяснила, как влюбленность влияет на шансы вылечиться от коронавируса

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Быстрее выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией может помочь такое позитивное и сильное чувство, как любовь или влюбленность. Об этом сообщила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

Она рассказала, что как-то в госпиталь попала пара. У мужчины было поражение легких в 80 процентов, у женщины — 50 процентов.

— И она быстро на поправку пошла, а он все угасал, несмотря на усилия медиков. А тут жена говорит: «Саша, держись!». Она стала нам помогать и его выхаживать. С такой поддержкой он быстро пошел на поправку, — рассказала Малиновская в комментарии ОСН.

Таким образом, отметила врач, любовь или влюбленность оказывают двойное действие — человек испытывает прилив сил, при которых выделяется большое число гормонов, повышающих иммунитет.

Кроме того, выделяются дофамин и адреналин. У мужчин — тестостерон, у женщин — эстроген. Все это вкупе повышает сопротивляемость организма.

Врач посоветовала оглянуться по сторонам, может, ваша вторая половинка ходит где-то рядом. Она добавила, что одиноким людям, как правило, выздороветь сложнее.

Ранее врач Малиновская объяснила, чем опасна легкая форма коронавирусной инфекции.