Пенсионер задушил супругу во время ссоры в квартире в Подольске

Фото: СК РФ

ул. Рабочей в г. Подольске Карта всех событий

Пенсионер задушил свою супругу во время ссоры в Подольске. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Трагедия произошла в воскресенье, 6 февраля, в квартире, расположенной на улице Рабочей в Подольске. По словам представителя ведомства, супруги сильно поссорились. В какой-то момент мужчина сорвался и задушил жену.

Вскоре после этого мужчину задержали.

— 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги. В ходе допроса он дал признательные показания, — заключила Врадий.

Днем ранее москвичка убила своего сожителя во время ссоры.