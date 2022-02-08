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Пенсионер задушил супругу во время ссоры в квартире в Подольске

Василий Плиткин

Происшествия
Пенсионер задушил супругу во время ссоры в квартире в Подольске
Фото: СК РФ
ул. Рабочей в г. Подольске Карта всех событий

Пенсионер задушил свою супругу во время ссоры в Подольске. Об этом во вторник, 8 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Трагедия произошла в воскресенье, 6 февраля, в квартире, расположенной на улице Рабочей в Подольске. По словам представителя ведомства, супруги сильно поссорились. В какой-то момент мужчина сорвался и задушил жену.

Вскоре после этого мужчину задержали.

— 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги. В ходе допроса он дал признательные показания, — заключила Врадий.

Днем ранее москвичка убила своего сожителя во время ссоры.

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