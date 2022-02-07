Женщина зарезала сожителя во время ссоры на юге Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Москвичка убила своего сожителя во время ссоры. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в жилом доме на Пролетарском проспекте вечером 3 февраля. Во время ссоры 54-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.

Вскоре после этого женщину задержали.

— В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину, с ней проведены необходимые следственные действия. Назначены судебные экспертизы, — заявила Иванова.

На данный момент женщина находится под стражей и обвиняется в убийстве.

По словам Ивановой, с подозреваемой проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

До этого, 2 февраля, мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире. Сотрудники ЖКХ вскрыли квартиру на западе Москвы. В помещении они обнаружили тело хозяйки жилья. На трупе уже были заметны следы мумификации. По предварительным данным, женщина умерла около 10 лет назад. По данному факту проводится проверка.