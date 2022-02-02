Мумифицированное тело женщины нашли в квартире на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мумифицированное тело женщины нашли в московской квартире. Об этом в среду, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники ЖКХ вскрыли квартиру на западе Москвы. В помещении они обнаружили тело хозяйки жилья. На трупе уже были заметны следы мумификации.

По предварительным данным, женщина умерла около 10 лет назад.

По данному факту проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина сознался в убийстве пенсионерки 17-летней давности. Убийство, о котором идет речь, произошло в апреле 2005 года. Тогда в квартире на северо-востоке столицы обнаружили труп 75-летней женщины. На теле пенсионерки были следы насильственной смерти.

В январе 2022 года силовики нашли и задержали подозреваемого. На допросе мужчина сознался в убийстве.