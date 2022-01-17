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Мужчина сознался в убийстве московской пенсионерки 17-летней давности

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина сознался в убийстве московской пенсионерки 17-летней давности
Фото: moscow-live

В Москве мужчина сознался в убийстве пенсионерки 17-летней давности. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», убийство, о котором идет речь, произошло в апреле 2005 года. Тогда в квартире на северо-востоке столицы обнаружили труп 75-летней женщины. На теле пенсионерки были следы насильственной смерти. По факту случившегося возбудили уголовное дело, но поймать преступника в течение долгого времени не удавалось.

На прошлой неделе силовики нашли и задержали подозреваемого. На допросе мужчина сознался в убийстве. Примечательно, что предполагаемый преступник был задержан на той же улице, где 17 лет назад нашли труп его жертвы.

На прошлой неделе сообщалось, что ранее судимый мужчина убил полуторагодовалого ребенка в Кисловодске. Инцидент произошел утром 15 января. Тело малыша обнаружили на лестничной клетке одного из общежитий города.

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