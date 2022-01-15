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Сожитель няни убил полуторагодовалого ребенка в Кисловодске

Полина Долганова

Происшествия
Сожитель няни убил полуторагодовалого ребенка в Кисловодске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ранее судимый мужчина убил полуторагодовалого ребенка в городе Кисловодске. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в СК по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел утром в субботу, 15 января. Тело малыша обнаружили на лестничной клетке одного из общежитий города.

По данным следствия, утром родители ребенка оставили его с няней, которая проживала с 54-летним мужчиной в общежитии. Сожитель женщины нанес малышу несколько ножевых ранений, отчего ребенок скончался. Мотив предполагаемого убийцы пока неизвестен.

На место трагедии выехал руководитель СК РФ по краю Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

К настоящему моменту подозреваемый уже задержан, подытожили в ведомстве.

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудине. Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете. 23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей.

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