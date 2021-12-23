СК возбудил дело против матери замерзших в овраге под Саратовом детей

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело против матери детей, которые замерзли в овраге в селе Прокудино Саратовской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону в четверг, 23 декабря.

Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Следователи выяснили, что утром 22 декабря 43-летняя женщина была дома с 5-летней дочерью и 8-летним сыном. Рассердившись на детей за плохое поведение, женщина, используя шарф, начала душить сына, потом дочь, до тех пор пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге недалеко от дома, после чего скрылась.

Сотрудники полиции обнаружили женщину в городе Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел, где ее задержали. С ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря. Врачи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Проверку по факту инцидента инициировал региональный СК. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и семья не состояла на учете.

Позже стали известны подробности инцидента с замерзшими в овраге детьми.