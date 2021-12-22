Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мать обнаруженных в овраге детей задержали в Саратовской области

Иван Юминов

Происшествия
Мать обнаруженных в овраге детей задержали в Саратовской области
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 22 декабря.

— Дополнительная информация о трагедии в Аткарском районе: мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, — говорится в сообщении.

Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря. Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу.

Проверку по факту инцидента инициировал региональный СК. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете, отмечает ТАСС.

21 декабря сообщалось, что прокуратура Москвы проводит проверку в связи с причинением телесных повреждений малолетней девочке в квартире в центре города. Из квартиры, расположенной в доме по улице Генерала Карбышева, в больницу с телесными повреждениями доставили полуторагодовалую девочку.

Малышке оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, родители девочки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
Саратовская область Дети Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте