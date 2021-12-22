Мать обнаруженных в овраге детей задержали в Саратовской области

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Правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 22 декабря.

— Дополнительная информация о трагедии в Аткарском районе: мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, — говорится в сообщении.

Дети были обнаружены в селе Прокудине 22 декабря. Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу.

Проверку по факту инцидента инициировал региональный СК. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете, отмечает ТАСС.

21 декабря сообщалось, что прокуратура Москвы проводит проверку в связи с причинением телесных повреждений малолетней девочке в квартире в центре города. Из квартиры, расположенной в доме по улице Генерала Карбышева, в больницу с телесными повреждениями доставили полуторагодовалую девочку.

Малышке оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, родители девочки находились в состоянии алкогольного опьянения.