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Полуторагодовалую девочку госпитализировали в Москве после избиения пьяной матерью

Анастасия Колоскова

Происшествия
Полуторагодовалую девочку госпитализировали в Москве после избиения пьяной матерью
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с причинением телесных повреждений малолетней девочке в квартире в центре Москвы. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, утром 21 декабря из квартиры, расположенной в доме по улице Генерала Карбышева, в больницу с телесными повреждениями доставили полуторагодовалую девочку. Малышке оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, родители девочки находились в состоянии алкогольного опьянения.

— Материалы проверки Хорошевской межрайонной прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — прим. «ВМ»), — отметила Людмила Нефедова.

По словам источника «ВМ», девочку избила пьяная мать.

— На теле ребенка обнаружены множественные синяки, ссадины и укусы, — заключил собеседник «ВМ».

7 декабря прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».

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