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Прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью в Казани

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью в Казани
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура организовала проверку после появления в СМИ видео, на котором мать избивает свою малолетнюю дочку в Казани. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства по Татарстану.

На видео, которое появилось в Сети, женщина одновременно ведет съемку и толкает на пол маленькую плачущую девочку. При этом мать называет ребенка «подопытным кроликом», над которым, по ее мнению, можно «измываться».

К настоящему моменту ребенок уже изъят у матери и находится в больнице.

Семья поставлена на учет. Инцидент находится на особом контроле правоохранителей.

По итогам проверки следователи примут решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования, подытожили в ведомстве.

24 ноября бывшая сотрудница частного детского сада была осуждена за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и истязание малолетнего. Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 января в частном детском саду на Гвардейской улице. Воспитательница истязала мальчика за непослушание. О случившемся малыш рассказал родителям, которые оперативно обратились в правоохранительные органы.

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